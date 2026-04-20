ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Η παρακάμερα μιας «τριάρας» με την «έκρηξη» χαράς στον πάγκο της Ένωσης και στην κατάμεστη εξέδρα

H AEK πέτυχε την Κυριακή (19.04.2026) μια πολύτιμη, αλλά και επιβλητική νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ (3-0) στην Allwyn Arena, για τη 2η αγωνιστική των play-off της Super League, αποτέλεσμα που διατήρησε την Ένωση σε ρόλο… οδηγού, στην κούρσα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η ΑΕΚ προσέφερε μια ποδοσφαιρική παράσταση μέσα σε μια κατάμεστη Allwyn Arena και έφτασε στην επικράτηση παίρνοντας το προβάδισμα με αυτογκόλ του Κετζιόρα και σφραγίζοντας το αποτέλεσμα με δύο εντυπωσιακά γκολ από τους Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Ορμπελίν Πινέδα.

Η Ένωση κατάφερε να απενεργοποιήσει πλήρως τους Θεσσαλονικείς που απείλησαν μοναδική φορά στο 87′ με την κεφαλιά του Μαντί Καμαρά που σταμάτησε στο δοκάρι.

Την ίδια στιγμή ο κόσμος της ΑΕΚ έστηνε στις κερκίδες ακόμη ένα μοναδικό πάρτι, στηρίζοντας με πάθος τις προσπάθειες της ομάδας και αποθεώνοντας τον προπονητή και τους παίκτες.

Η κάμερα του AEK TV ήταν στη Νέα Φιλαδέλφεια και κατέγραψε όλα τα παρασκήνια της αναμέτρησης…

Η άφιξη της ομάδας στην Allwyn Arena, το φιλί του Μάριου Ηλιόπουλου στην μπάλα του αγώνα -πριν την έναρξή του- η αγωνία σε πάγκο και εξέδρα, ο Βίντα που στήριξε ψυχολογικά τους συμπαίκτες του και η… έκρηξη χαράς στα γκολ των Κοϊτά και Πινέδα.