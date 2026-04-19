ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: «Μάχη» τίτλου στην Allwyn Arena για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League

Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί σε λίγες ώρες (19/04, 18:00, Live από το Newsit.gr) τον ΠΑΟΚ για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, σε ένα πρόωρο τελικό τίτλου για τους Θεσσαλονικείς.

Με την ΑΕΚ να βρίσκεται ήδη στο +5, ο ΠΑΟΚ δεν έχει άλλα περιθώρια για ήττα, ενώ η Ένωση μπορεί με νίκη να κάνει… άλμα προς την κατάκτηση της Super League, αφού θα “τελειώσει” ουσιαστικά με τον έναν από τους δύο αντίπαλούς της.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς προέρχεται όμως από μεγάλη προσπάθεια κόντρα στη Ράγιο Βαγεκάνο στο Conference League, όπου ο αποκλεισμός “χάλασε” τη διάθεση των παικτών του. Οι Θεσσαλονικείς θα προσπαθήσουν έτσι να εκμεταλλευτούν το γεγονός, έχοντας πλέον διαθέσιμους και τους Ζίβκοβιτς και Κένι, που επιστρέφουν από τραυματισμό.

Η προαναγγελία της Super League

Στις 30 Οκτωβρίου 2023 ήταν η τελευταία εντός έδρας νίκη της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να επικρατεί στις δύο τελευταίες επισκέψεις της στην έδρα των Κιτρινόμαυρων με 2-0 για την κανονική διάρκεια του φετινού πρωταθλήματος και με 3-2 για τα Playoffs της προηγούμενης σεζόν.

Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί 12 φορές για τη διαδικασία των Playoffs με γηπεδούχο την ΑΕΚ και απολογισμός είναι πέντε νίκες των Κιτρινόμαυρων, τρεις νίκες του ΠΑΟΚ και τέσσερις ισοπαλίες.

Στα δέκα τελευταία σε όλες τις διοργανώσεις, με γηπεδούχο την ΑΕΚ, υπάρχουν πέντε νίκες των Κιτρινόμαυρων, τρεις νίκες του ΠΑΟΚ και δύο ισοπαλίες.

Ο ΠΑΟΚ στα τέσσερα τελευταία εντός και εκτός έδρας με την ΑΕΚ έχει τρεις νίκες και μια ισοπαλία, το 0-0 μεταξύ των δύο ομάδων στην τελευταία τους χρονικά συνάντηση που έγινε στην Τούμπα στις 15 Φεβρουαρίου 2026 για τον Β’ Γύρο του πρωταθλήματος.

77 ΑΓΩΝΕΣ

49 ΝΙΚΕΣ ΑΕΚ

17 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

11 ΝΙΚΕΣ ΠΑΟΚ

ΓΚΟΛ: 148-58