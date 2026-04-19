ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Οι ενδεκάδες του ντέρμπι Δικεφάλων

Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι Δικεφάλων της Νέας Φιλαδέλφειας, για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ (19/04, 18:00, COSMOTE SPORT 2) στην Allwyn Arena, με την Ένωση να ψάχνει το τρίποντο που θα τη στείλει στο +8 και τους Θεσσαλονικείς το διπλό που θα μειώσει την απόσταση στο -2 από την κορυφή.

Λίγη ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, ανακοινώθηκαν οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα, Γκατσίνοβιτς, Ζίνι, Βάργκα.

Στον πάγκο της ΑΕΚ βρίσκονται οι: Μπρινιόλι, Πήλιος, Γκεοργκίεβ, Βίντα, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Λιούμπιτσιτς, Σαχαμπό, Κουτέσα, Κοϊτά, Καλοσκάμης, Γιόβιτς.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάντσες, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Χατσίδης, Τάισον, Γερεμέγεφ.

Στον πάγκο του ΠΑΟΚ βρίσκονται οι: Παβλένκα, Κένι, Τέιλορ, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μεϊτέ, Καμαρά, Μπιάνκο, Πέλκας, Ιβάνουσετς, Ζίβκοβιτς, Μύθου.