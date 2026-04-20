ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Οκτώ συλλήψεις από τους ελέγχους έξω την Allwyn Arena, κατασχέθηκαν σιδερογροθιά και σουγιάς

Σε οκτώ συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στο περιθώριο της αναμέτρησης, ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, για τη δεύτερη αγωνιστική των playoffs της Super League στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Όπως έγινε γνωστό, έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ -και κατά τη διάρκεια ελέγχων- συνελήφθησαν άτομα ηλικίας 57, 30, 25, 21, 20, 19 και 18 ετών και μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν σιδερογροθιά και σουγιάς.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Οκτώ συλλήψεις από τους ελέγχους στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνα ποδοσφαίρου το βράδυ της Κυριακής 19-4-2026 στο γήπεδο «ALLWYN ARENA» στη Νέα Φιλαδέλφεια

Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, -2- κροτίδες, καπνογόνο, σιδερογροθιά και αναδιπλούμενος σουγιάς

Στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνα ποδοσφαίρου την Κυριακή 19-4-2026 στο γήπεδο «ALLWYN ARENA» στη Νέα Φιλαδέλφεια, πραγματοποιήθηκαν εντατικοί έλεγχοι από τους αστυνομικούς που είχαν διατεθεί για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την πρόληψη της αθλητικής βίας, κατά τους οποίους συνελήφθησαν -8- άτομα, ηλικίας 57, 30, 25, 21, 20, 19 και 18 ετών.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τους για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, περί όπλων και περί αντιμετώπισης βίας σε αθλητικούς χώρους.

Συγκεκριμένα, σε σωματικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν εξωτερικά των θυρών πριν την έναρξη της αναμέτρησης, κατελήφθησαν ο 18χρονος και ο 57χρονος να κατέχουν δύο κροτίδες και ένα καπνογόνο ενώ στην κατοχή της 21χρονης και του 19χρονου εντοπίστηκαν σιδερογροθιά και αναδιπλούμενος σουγιάς αντίστοιχα.

Επιπρόσθετα, στην κατοχή -4- ατόμων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες ακατέργαστης κάνναβης.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.