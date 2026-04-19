ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Παρουσία οπαδών αναχώρησε η αποστολή του «δικεφάλου του Βορρά» για την Allwyn Arena

«Ντόπες» στους παίκτες του ΠΑΟΚ από τους οπαδούς της ομάδας στην Αθήνα
Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ
Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στην αναχώρηση της ομάδας στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό / EUROKINISSI

Ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενηθεί σε λίγες ώρες (19/04, 18:00, Live από το Newsit.gr) από την ΑΕΚ για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League και οι οπαδοί του βρέθηκαν στο ξενοδοχείο της αποστολής για να ξεπροβοδήσουν τους παίκτες του Λουτσέσκου.

Δεκάδες φίλοι του ΠΑΟΚ έδωσαν το “παρών” στο ξενοδοχείο που είχε καταλύσει η ομάδα του Λουτσέσκου και “ντόπαραν” τους ποδοσφαιριστές του ενόψει του μεγάλου ματς με την ΑΕΚ στα πλέι οφ της Super League.

Με συνθήματα και επευφημίες, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στήριξαν την ομάδα τους και ζήτησαν το διπλό στην Allwyn Arena, που θα βάλει ξανά τον ΠΑΟΚ σε “τροχιά” τίτλου.

Ο ΠΑΟΚ είχε νικήσει στο προηγούμενο ματς των δύο ομάδων στην Allwyn Arena.

