ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Παρουσία οπαδών αναχώρησε η αποστολή του «δικεφάλου του Βορρά» για την Allwyn Arena

Ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενηθεί σε λίγες ώρες (19/04, 18:00, Live από το Newsit.gr) από την ΑΕΚ για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League και οι οπαδοί του βρέθηκαν στο ξενοδοχείο της αποστολής για να ξεπροβοδήσουν τους παίκτες του Λουτσέσκου.

Δεκάδες φίλοι του ΠΑΟΚ έδωσαν το “παρών” στο ξενοδοχείο που είχε καταλύσει η ομάδα του Λουτσέσκου και “ντόπαραν” τους ποδοσφαιριστές του ενόψει του μεγάλου ματς με την ΑΕΚ στα πλέι οφ της Super League.

Με συνθήματα και επευφημίες, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στήριξαν την ομάδα τους και ζήτησαν το διπλό στην Allwyn Arena, που θα βάλει ξανά τον ΠΑΟΚ σε “τροχιά” τίτλου.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ τραγούδησαν συνθήματα στο ξενοδοχείο της ομάδας, “ντοπάροντας” ψυχολογικά τους παίκτες πριν από το ντέρμπι με την ΑΕΚ pic.twitter.com/nbs7kd39Ak — SPORT24 (@sport24) April 19, 2026

Ο ΠΑΟΚ είχε νικήσει στο προηγούμενο ματς των δύο ομάδων στην Allwyn Arena.