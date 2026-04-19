ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Το μαγικό γκολ του Πινέδα για το 3-0

Διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League έδωσε ο Ορμπελίν Πινέδα.

Με τον ΠΑΟΚ να έχει παραδοθεί πλήρως στις ορέξεις της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ορμπελίν Πινέδα ξεσήκωσε την Allwyn Arena για τρίτη φορά στο 80ο λεπτό.

Ο Μεξικανός μέσος μπήκε στην περιοχή από αριστερά και με μαγικό σκάψιμο της μπάλας, έγραψε το 3-0, νικώντας τον ανήμπορο να αντιδράσει Τσιφτσή.

Με το γκολ του Πινέδα, οι οπαδοί της ΑΕΚ δεν σταμάτησαν να φωνάζουν το σύνθημα “Νάτοι οι πρωταθλητές”.