ΑΕΚ: Περίπου 2.000 φίλοι της Ένωσης στη Σόφια για το ματς με τη Λέφσκι

Η ΑΕΚ φιλοξενείται από τη Λέφσκι Σόφιας (18/08/26, 22:00) για το πρώτο ματς των πλέι οφ του Champions League με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να αναμένεται να έχει στο πλευρό της περίπου 2.000 φιλάθλους.

Μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί περίπου 1.600 εισιτήρια στους φιλάθλους της ΑΕΚ με τη διαδικασία να συνεχίζεται να στο γήπεδο της Λέφσκι Σόφιας να αναμένεται να υπάρξουν περίπου 2.000 κιτρινόμαυροι οπαδοί για να στηρίξουν την ομάδα τους στο όνειρο της εισόδου στη League Phase του Champions League.

Η ΑΕΚ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στο Champions League και η στήριξη των φιλάθλων της σε ένα γήπεδο που αναμένεται να έχει πάνω από 38.000 θεατές είναι παραπάνω από αναγκαία.