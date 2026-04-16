ΑΕΚ: Πόσα εισιτήρια υπολογίζεται να πάρει για το Final 4 του BCL

Η ΑΕΚ προκρίθηκε στο Final 4 του BCL για δεύτερη συνεχή χρονιά -και 4η στην ιστορία της- και θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τη Μάλαγα (07.05.2026). Ήδη, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους φίλους της Ένωσης, για να βρεθούν στο τουρνουά που θα διεξαχθεί στο “Palau Municipal d’Esport” της Μπανταλόνα.

Καθεμιά από τις τέσσερις ομάδες του Final 4 της Μπανταλόνα (7 με 9 Μαΐου) θα πάρει περίπου 1.500-2.000 εισιτήρια, αριθμός όμως που ενδέχεται να αυξηθεί ανάλογα και με τη ζήτηση που θα υπάρξει. Στην ΑΕΚ, θα έχουν προτεραιότητα οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας, που είναι περίπου 1.800.

Οι φίλοι της Μπανταλόνα (διοργανώτρια του Final 4) είχαν αγοράσει τουλάχιστον 4.000 εισιτήρια, αλλά ίσως κάποιοι εξ αυτών να επιχειρήσουν να τα πουλήσουν μέσα από συγκεκριμένες πλατφόρμες, μετά τον αποκλεισμό της ομάδας τους από την ΑΕΚ.

Η Μάλαγα αναμένεται να έχει την μεγαλύτερη εκπροσώπηση από τις άλλες ομάδες, κοντά στις 3.000, ενώ περίπου οι μισοί θα είναι αυτοί της Τενερίφης. Αρκετό κόσμο θα έχει και η Ρίτας Βίλνιους, καθώς υπολογίζεται περίπου 1.000 Λιθουανοί να κάνουν το ταξίδι.

Υπενθυμίζεται πως το γήπεδο Palau Municipal d’Esports χωρά περίπου 13.000 θεατές.