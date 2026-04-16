ΑΕΚ – Ράγιο Βαγεκάνο: Με Ζίνι και Κουτέσα η Ένωση στη ρεβάνς του Conference League

Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Ράγιο Βαγεκάνο στην Allwyn Arena (16/04/26, 22:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 2, Ant1) και ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε γνωστή την ενδεκάδα με την οποία θα παλέψει για την ανατροπή και την πρόκριση στους «4» του Conference League.

Ο Μάνταλος είναι εκτός λόγω τραυματισμού, ενώ ο Γιόβιτς είναι εκτός λόγω τιμωρίας. Τη θέση του Σέρβου στην ενδεκάδα πήρε ο Ζίνι που θα είναι στο πλευρό του Βάργκα στην επίθεση της ΑΕΚ. Κουτέσα και Κοϊτά θα είναι στα άκρα της επίθεσης, ενώ Μάριν και Πινέδα στον άξονα.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Μουκουντί, Ρέλβας, Ρότα, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Κουτέσα, Ζίνι, Βάργκα.

Στον πάγκο για την Ένωση βρίσκονται οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκατσίνοβιτς, Γκεοργκίεβ, Καλοσκάμης, Ελίασον, Βίντα, Πένραϊς, Περέιρα.

Η ενδεκάδα της Ράγιο Βαγιεκάνο: Μπατάγια, Φελίπε, Λεζέν, Τσαβαρία, Ράτσιου, Σις, Λόπεθ, Παλαθόν, Γκαρθία, Ακχομάχ, Ντε Φρούτος.