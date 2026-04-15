ΑΕΚ – Ράγιο Βαγεκάνο: Τελευταία προπόνηση για την Ένωση με Μαρίν και χειροκρότημα των παικτών στα λόγια του Νίκολιτς

Η Ένωση μετράει αντίστροφα, για τη ρεβάνς στα προημιτελικά του Conference League
ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Η ΑΕΚ υποδέχεται το βράδυ της Πέμπτης (16.04.2026, 22:00, ) στην Ράγιο Βαγιεκάνο, στη ρεβάνς της ήττας της με 3-0 στο “Βαγιέκας” πριν από μία εβδομάδα, με στόχο να πετύχει κάτι… επικό.

Η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να φτάσει στη μεγάλη ανατροπή κόντρα στη Ράγιο Βαγεκάνο, έχοντας για τη μεγάλη στήριξη του κόσμου της και -παρά τη δυσκολία του έργου της- να επιστρέψει σε ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά το ιστορικό κατόρθωμα του 1977 κόντρα στην QPR.

Η ΑΕΚ είναι πανέτοιμη γι αυτή την ιστορική πρόκληση, με τους παίκτες της να βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο της Allwyn Arena το απόγευμα της Τετάρτης (15.04.2026), για της τελευταία προπόνηση της ομάδας.

Όπως μάλιστα φάνηκε και από το live streaming που έκανε η ΠΑΕ ΑΕΚ, πριν την έναρξη της προπόνησης, ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε μια μικρή ομιλία στους παίκτες του, με τους “κιτρινόμαυρους” να αντιδρούν με ένα χειροκρότημα.

Στην τελευταία προπόνηση ενόψει του αγώνα με τους Ισπανούς, ο Μάρκο Νίκολιτς είχε στη διάθεσή του άπαντες τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές του και σε αυτούς ήταν και ο Ράζβαν Μαρίν.

Θυμίζουμε ότι για της αυριανή ρεβάνς, ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Μάρκο Νίκολιτς -που συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες στο φινάλε του αγώνα στη Μαδρίτη- αλλά και στον τραυματία, Πέτρο Μάνταλο.

