Ο Γιανίκ Μορέιρα δέχτηκε ρατσιστική επίθεση από οπαδό του ΠΑΟΚ, μετά τη νίκη-πρόκριση της AEK στα ημιτελικά των πλέι οφ της Basket League.

«Άντε γ@@@@ου, μαϊμού! Βάλε την τεχνική ποινή στον κ@@ο σου! Σεβάσου την ομάδα που σε πλήρωσε, μπάσταρδε», ήταν το μήνυμα που πήρε στο Instagram ο Ανγκολέζος σέντερ, ο οποίος στο παρελθόν είχε φορέσει τη φανέλα του Δικεφάλου του Βορρά.

«Μαϊμού; Αλήθεια τώρα; Να σε έχει ο Θεός καλά», έγραψε ο Μορέιρα «ταγκάροντας» στην ανάρτησή του και τον ΕΣΑΚΕ.

Η αντίδραση της ΑΕΚ ήταν άμεση, με την Ένωση να στηρίζει, φυσικά, τον παίκτη της.

“Για ακόμη μία φορά αθλητής της ΑΕΚ δέχτηκε ρατσιστική «επίθεση» σε προσωπικό του χώρο στο Διαδίκτυο, από θρασύδειλο. Ο θρασύδειλος κατακρίνεται ήδη από το σύνολο της κοινωνίας, ανεξάρτητα από οπαδικές προτιμήσεις. Είμαστε στο πλευρό σου”, ήταν το μήνυμα της “κιτρινόμαυρης” ΚΑΕ.

