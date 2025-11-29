ΑΕΚ: Το μεγάλο διπλό επί της Φιορεντίνα μέσα από την παρακάμερα της Ένωσης

Η ΑΕΚ έφυγε με τεράστια νίκη με 1-0 κόντρα στη Φιορεντίνα για το Conference League και οι κιτρινόμαυροι ανέβασαν το video με την παρακάμερα της αναμέτρησης.

Οι πανηγυρισμοί στο γκολ του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, που έδωσες τη νίκη στην ΑΕΚ κόντρα στη Φιορεντίνα και η αποθέωση από τους φιλάθλους στο «Αρτέμιο Φράνκι» πρωταγωνιστούν στο video που ανέβασε η ομάδα.

Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ που ταξίδεψαν στη Φλωρεντία απόλαυσαν την αναμέτρηση του Conference League βλέποντας την ομάδας του να παίρνει μεγάλη νίκη και σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η ΑΕΚ στην επόμενη αγωνιστική του Conference League θα αντιμετωπίσει τη Σαμσουνσπόρ στην Τουρκία (11/12/25, 19:45) με στόχο τη νίκη που θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση.