ΑΕΚ: Το χρηματικό ποσό που συγκέντρωσε η Ένωση από την UEFA για τη φετινή της πορεία στο Conference League

Ξεκίνησε την ευρωπαϊκή της πορεία το καλοκαίρι του 2025 και έφτασε να χάνει στα μέσα Απριλίου του 2026 την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Conference League, μετά από συγκλονιστικά ματς με την Ράγιο Βαγεκάνο. Η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να κάνει το “θαύμα” κόντρα στην ισπανική ομάδα, αλλά κατάφερε να συγκεντρώσει ένα μεγάλο ποσό.

Η ΑΕΚ αποχαιρέτησε με… ψηλά το κεφάλι τη διοργάνωση, κερδίζοντας το χειροκρότημα και βάζοντας στα ταμεία της 10.920.000 ευρώ, από αυτή τη δεκάμηνη παρουσία της στο Conference League. Σε αυτό το ποσό, δεν μπαίνουν τα έσοδα από τα εισιτήρια που πούλησε, αλλά μόνο όσα έρχονται από την UEFA.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θυμίζουμε ότι η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ξεκίνησε το “ταξίδι” της από τον 2ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης, με το πριμ εισόδου στη League Phase του Conference League να είναι 3.170.000 ευρώ.

Η ΑΕΚ εξασφάλισε 530.000 ευρώ από την παρουσία της στα προκριματικά, 1.870.000 ευρώ από το Value Pillar, 400.000 ευρώ από τις νίκες με Αμπερντίν, Φιορεντίνα, Σάμσουνσπορ, Κραϊόβα και 133.000 μετά την ισοπαλία με τη Σάμροκ Ρόβερς.

Η Ένωση πήρε 400.000 ευρώ πό το πριμ για τις θέσεις 1-8 και 800.000 ευρώ για την πρόκριση στους “16”, ενώ το πριμ κατάταξης της ως 3η έκλεισε στις 950.000 ευρώ. Τέλος το bonus για την πρόκριση επί της Τσέλιε ήταν 1,3 εκατομμύρια ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα χρήματα στο Conference League

Πριμ κατάταξης: 28.000 ευρώ επί τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα με αντίστροφη μέτρηση από το 36 (1ος Χ36, 2ος Χ 35 και ούτω καθεξής)

Νίκη στη League Phase: 400.000 ευρώ

Ισοπαλία στη League Phase: 133.000 ευρώ

Πριμ για τις θέσεις 1-8 στη League Phase: 400.000 ευρώ

Πριμ για τις θέσεις 9-16 στη League Phase: 200.000 ευρώ

Πρόκριση στα Play Off: 200.000 ευρώ

Πρόκριση στους «16»: 800.000 ευρώ

Πρόκριση στα προημιτελικά: 1.300.000 ευρώ

Πρόκριση στα ημιτελικά: 2.500.000 ευρώ

Φιναλίστ: 4.000.000 ευρώ

Κατάκτηση Conference League: 4.000.000+3.000.000