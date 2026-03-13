Αθλητικά

ΑΕΚ – Τσέλιε: Με νέο προπονητή οι Σλοβένοι στη ρεβάνς του Conference League

Ανακοίνωσε νέο προπονητή τον Βίτορ Καμπέλος η Τσέλιε
Ο Βίτορ Καμπέλος
Ο Βίτορ Καμπέλος σε αγώνα στην Πορτογαλία / ČTK / imago sportfotodienst / Maciej Rogowski

Η Τσέλιε ηττήθηκε με 4-0 από την ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τη φάση των “16” του Conference League και λίγες ώρες αργότερα ανακοίνωσε το νέο προπονητή της.

Έχοντας υπηρεσιακό τεχνικό στο ματς με την ΑΕΚ, η Τσέλιε θα ταξιδέψει με νέο προπονητή στην Αθήνα για τη ρεβάνς του Conference League, αφού συμφώνησε με τον Βίτορ Καμπέλος, μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο πρώην προπονητής της AVS στην Πορτογαλία, θα κάνει ντεμπούτο στον πάγκο της κόντρα στην Κόπερ στο πρωτάθλημα Σλοβενίας και στη συνέχεια θα κοουτσάρει την ομάδα του στο δεύτερο παιχνίδι με την Ένωση στο Conference League, χωρίς όμως ιδιαίτερες ελπίδες για πρόκριση στην επόμενη φάση, μετά το εντυπωσιακό διπλό της ΑΕΚ στην έδρα της.

