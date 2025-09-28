ΑΕΚ – Βόλος live για την 5η αγωνιστική στη Super League

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Βόλο στην OPAP Arena και θέλει να επανέλθει στις νίκες στη Super League, πριν το ματς με την Τσέλιε για την πρεμιέρα στο Conference League. Η ομάδα του Χουάν Φεράντο θα προσπαθήσει να κάνει τη ζημιά, έχοντας δυο σερί “τρίποντα” στο πρωτάθλημα.
Ο Πιερό μπήκε στην αντίπαλη περιοχή από θέση αριστερά, αλλά αντί να σουτάρει προσπάθησε να βρει τον Γιόβιτς. Η ασίστ που έκανε πήγε σε αμυνόμενο
Σέντρα του Ελίασον από δεξιά με το αριστερό πόδι, ο Γιόβιτς -προ του Πιερό- πετάχτηκε, πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα άουτ
Εκτέλεση κόρνερ του Μάνταλου, ο Πιερό πήρε την κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ
10' Προσπάθεια από τον Πενράις από τα αριστερά και σουτ με το δεξί πόδι, η μπάλα βρήκε σε κόντρα και πέρασε κόρνερ
Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες
12 ματς αήττητη μετράει η ΑΕΚ
Η... παράδοση στα ΑΕΚ – Βολος
7 ΑΓΩΝΕΣ
4 ΝΙΚΕΣ ΑΕΚ
1 ΙΣΟΠΑΛΙΑ
2 ΝΙΚΕΣ ΒΟΛΟΣ
ΓΚΟΛ: 15-7
Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Ζόραν Σλίσκοβιτς βρέθηκε νωρίτερα στην OPAP Arena, όπου έβγαλε φωτογραφίες κι υπέγραψε αυτόγραφα των φίλων της Ένωσης.
Στο γήπεδο και ο πρώην ισχυρος άνδρας της ΠΑΕ ΑΕΚ, Δημήτρης Μελισσανίδης
Ο Μάνταλος διανύει τη 12η σεζόν του με την ΑΕΚ, στην οποία εντάχθηκε, έχοντας “συστηθεί” στο ελληνικό ποδόσφαιρο με την Ξάνθη. 68 γκολ, 108 ασίστ, δύο Πρωταθλήματα, 2 Κύπελλα “μετράει” ο 34χρονος μεσοεπιθετικός.
Ο Πέτρος Μάνταλος βρίσκεται στη βασική ενδεκάδα της ΑΕΚ για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο, κάτι που σημαίνει ότι συμπληρώνει 400 συμμετοχές με την ομάδα στην οποία βρίσκεται από το 2014!
Διαιτητής: Φωτιάς
Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης
Τέταρτος: Γιουματζίδης
VAR: Βεργέτης, AVAR: Ευαγγέλου
Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Φορτούνα, Κόμπα, Μαρτίνεθ, Τζόκα, Χουάνπι, Λάμπρου, Χάμουλιτς.
Στον πάγκο βρίσκονται οι: Αντεμπάγιο, Θαρθάνα, Γροσδής, Μπουζούκης, Τασιούρας, Ασεχνούν, Μύγας, Τριανταφύλλου, Μακνί
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Μάνταλος, Πινέδα, Ελίασον, Κοϊτά, Πιερό, Γιόβιτς.
Στον πάγκο βρίσκονται οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Βίντα, Οντουμπάτζο, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Καλοσκάμης
Εκπλήξεις από τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος παρατάσσει την ΑΕΚ με πολύ επιθετικό σχήμα κόντρα στον Βόλο, επιλέγοντας ένα καθαρό 4-4-2 με τους Γιόβιτς και Πιερό στην κορυφή της επίθεσης
Ο Βόλος “τρέχει” σερί δυο νικών, μετά τις ήττες που είχε από Άρη και Ολυμπιακό
Η ΑΕΚ θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά το 1-1 στην έδρα της ΑΕΛ
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα ΑΕΚ – Βόλος για την 5η αγωνιστική στη Super League
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ