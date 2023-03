O Γιάνις Στρέλνικες υποβλήθηκε σε πετυχημένη επέμβαση στην Γερμανία, μετά τη ρήξη αχιλλείου που υπέστη σε ματς της ΑΕΚ, για το Basketball Champions League.

Σε επιτυχή χειρουργική επέμβαση, για την αποκατάσταση του αχιλλείου τένοντα, υποβλήθηκε ο Γιάνις Στρέλνιεκς. Ο Λετονός γκαρντ της ΑΕΚ, υπέστη ρήξη, στην αναμέτρηση της περασμένης εβδομάδας, με την Γαλατάσαραϊ για το Basketball Champions League.

Ο 33χρονος άσος, χειρουργήθηκε στο Μόναχο, ενώ την επέμβαση στο δεξί του πόδι, πραγματοποίησαν δύο εξειδικευμένοι γιατροί. Ο Στρέλνιεκς θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, αλλά και το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο ατζέντης του Λετονού άσου της ΑΕΚ ανέβασε μία φωτογραφία μετά την επέμβαση, τονίζοντας ότι όλα πήγαν καλά.

Great news from Murnau clinic in Germany. Janis Strelnieks had a successful Achilles tendon surgery done by Professor Jan Friederichs and doctor Johannes Gabel. We wish Janis a speedy recovery and cannot wait to see him back on the basketball court!pic.twitter.com/l6ESD9Kych