Ο Ντομογκό Βίντα, φέρεται να είναι μια ανάσα από την ΑΕΚ, με κροατικά δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι ο Κροάτης αμυντικός είναι έτοιμος να υπογράψει συμβόλαιο ακόμα και αύριο!

Έτοιμη να θωρακίσει το κέντρο της άμυνας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο είναι η ΑΕΚ, με την Ένωση, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Κροατία να βρίσκεται μια ανάσα από τον Ντομογκό Βίντα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κροάτης αμυντικός μένει ελεύθερος από την Μπεσίκτας και ψάχνει ομάδα που θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ενόψει και του Μουντιάλ του 2022.

Η ΑΕΚ φέρεται να δίνει αυτή τη προοπτική στον 33χρονο στόπερ, προσθέτοντας στο ρόστερ της αν τελικά επαληθευτούν τα δημοσιεύματα από την Κροατία, έναν σκληροτράχηλο αμυντικό με σπουδαίες παραστάσεις από τα ευρωπαϊκά γήπεδα.

💥EXCLUSIVE💥

Domagoj Vida will continue his career in @AEK_FC_OFFICIAL! As per our sources, he’ll sign for @AEK_FC_OFFICIAL in next few days! There’s a chance signs for AEK tomorrow! Vida left @Besiktas on a fee transfer after 4.5 years!

MORE⬇️https://t.co/4GBgosSOo0