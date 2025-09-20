Αθλητικά

ΑΕΛ – ΑΕΚ: Η ΕΛ.ΑΣ απαγόρευσε οριστικά τη μετακίνηση οπαδών της «Ένωσης» στη Λάρισα

Χωρίς τον κόσμο του ο «Δικέφαλος» στη Θεσσαλία
Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ στη Λειβαδιά
Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ στη Λειβαδιά/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Η ΕΛ.ΑΣ και το Υπουργείο άναψαν κόκκινο στη μετακίνηση των φιλάθλων της ΑΕΚ για την αναμέτρηση με την ΑΕΛ (21/09/25, 17:30, Newsit.gr, Cosmote Sport 1), παρά την επιθυμία των οργανωμένων και των δύο ομάδων για κοινή παρουσία στο «AEL FC Arena».

Η αναμέτρηση ΑΕΛ – ΑΕΚ θα διεξαχθεί οριστικά με φιλάθλους μόνο της Θεσσαλικής ομάδας, καθώς η Ελληνική Αστυνομία και το Υπουργείο απαγόρευεσε την οργανωμένη και τη μεμονωμένη μετακίνηση των «κιτρινόμαυρων» οπαδών.

Η ΑΕΚ, οπότε θα ψάξει το 4/4 χωρίς την υποστήριξη των φιλάθλων της. Η ΑΕΛ που έχει 2 βαθμούς και έιναι 11η θα κυνηγήσει την πρώτη της νίκη στη Super League.

