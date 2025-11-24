ΑΕΛ Novibet – ΟΦΗ 1-2: Βαθμολογική ανάσα για τους Κρητικούς με το «διπλό» στη Λάρισα

Από τις 4 Οκτωβρίου 2025 είχε να πανηγυρίσει ο ΟΦΗ νίκη στη Super League και το κατάφερε ξανά το βράδυ της Δευτέρας (24.11.2025) στην έδρα της ΑΕΛ Novibet. Ξεκόλλησαν από τις τελευταίες θέσεις οι Κρητικοί, παίρνοντας το 3ο τους “τρίποντο” στο φετινό πρωτάθλημα.

Ο ΟΦΗ πήρε έτσι τεράστια νίκη επί της ΑΕΛ Novibet (1-2) στο ματς της 11ης αγωνιστικής της Super League και “ξεκόλλησε” από την προτελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα, φτάνοντας τους 9 βαθμούς και στο +4 από τον ουραγό, Πανσερραϊκό. Απ’ την άλλη, η ομάδα της Λάρισας παρέμεινε στους 7 βαθμούς και στην προτελευταία θέση.

Το ματς είχε μια απίστευτη εκκίνηση αφού με τη συμπλήρωση 15 λεπτών αγώνα το ΑΕΛ Novibet – ΟΦΗ, είχε δώσει τρία γκολ. Μόλις στο 8′ οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ. Ο Σαλσίδο με υπέροχη μπαλιά τρύπα βρήκε μόνο του τον Θεοδοσουλάκη, εκείνος πλάσαρε σωστά τον Μελίσσα και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Ο βοηθός σήκωσε σημαιάκι για οφσάιντ, όμως από το VAR επικύρωσε το 0-1.

Η ΑΕΛ Novibet απάντησε άμεσα. Στο 12′ o Κοσονού έφυγε ταχύτατα στην αντεπίθεση, μοίρασε στον Γκαράτε που μπήκε στην περιοχή και με υπέροχο τελείωμα την έστειλε στα δίχτυα για το 1-1. Η χαρά της όμως δεν κράτησε πολύ αφού στο 15′ ο ΟΦΗ έκανε το 1-2. Ο Σενγκέλια εκτέλεσε το φάουλ, η μπάλα βρήκε στο τοίχος και ο Καραχάλιος επωφελήθηκε από την καραμπόλα και με ωραίο τελείωμα την έστειλε στα δίχτυα.

Οι Κρητικοί είχαν το… πάω για αρκετά λεπτά και στο 21′ έφτασαν σε νέο γκολ, που όμως δεν μέτρησε. Ο Σενγκέλια με κοντινή προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μετά από γύρισμα του Χατζηθεοδωρίδη, όμως ήταν οφσάιντ, με τον βοηθό να το υποδεικνύει. Μέχρι το τέλος το τέλος του πρώτου μέρους, η ΑΕΛ Novibet προσπάθησε να φτάσει στην ισοφάριση, αλλά είχε μόνο κάποια καλά σουτ προς την αντίπαλη εστία.

Το δεύτερο ημίχρονο είχε τρομερό ρυθμό. Στο 59′ ο Θεοδοσουλάκης του ΟΦΗ απείλησε μέσα από την περιοχή, αλλά ο Μελίσσας τον σταμάτησε. Η ΑΕΛ Novibet έγινε πιο επικίνδυνη και στο 62′ έφτασε πολύ κοντά στο 2-2. Ο Γκαρατέ έπιασε ένα ωραίο σουτ ο Λίλο τον σταμάτησε με ωραία επέμβαση, όμως ο Χατζηστραβός πήρε το ριμπάουντ. Ο Λίλο και πάλι με σωτήρια επέμβαση κράτησε “όρθιο” τον ΟΦΗ.

Η εικόνα του ματς άλλαξε, με τους γηπεδούχους να πιέζουν και τον ΟΦΗ να ψάχνει αντεπιθέσεις. Στο 72′ η ΑΕΛ Novibet έχασε νέα τεράστια ευκαιρία! Ο Τούπτα είδε τον Κοσσονού, ο οποίος μόνος του με -σχεδόν- κενή εστία δεν καταφέρνει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Οι Κρητικοί αμύνθηκαν μαζικά στη συνέχεια και κατάφεραν να πάρουν την τρίτη τους νίκη στο πρωτάθλημα.

Οι συνθέσεις του αγώνα

ΑΕΛ Novibet (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Αποστολάκης (85′ Φαϊζάλ), Κοσονού (74′ Γιούσης), Φεριγκρά, Τσάκλα, Παντελάκης, Ατανάσοφ (62′ Αντράντα), Πέρεζ, Τούπτα (74′ Πασάς), Χατζηστραβός (62′ Μούργος), Γκαράτε.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Χατζηθεοδωρίδης, Γκονζάλεθ, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Φούντας (74′ Νέιρα (89′ λ.τ. Ρακόνιακ), Σαλτσέδο, Σενγκέλια (69′ Αποστολάκης), Θεοδοσουλάκης (89′ Χριστόπουλος).

Διαιτητής: Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας)

Βοηθοί: Ράινχαρτ Μπούξμπαουμ (Ανατολικής Αττικής), Αθανάσιος Δέλλιος (Πέλλας)

4ος: Λάμπρος Μπεκιάρης (Κορίνθου)

VAR: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

AVAR: Παναγιώτης Κουκούλας (Λέσβου)