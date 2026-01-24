ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 1-0: «Άλμα» παραμονής έκαναν οι Θεσσαλοί στη Super League

Μετά από ένα μεγάλο ντέρμπι στην AEL FC Arena, η ΑΕΛ Novibet κατάφερε να “λυγίσει” με 1-0 τον Πανσερραϊκό στη “μάχη” των ουραγών της φετινής Super League και να κάνει… άλμα παραμονής στην κατηγορία.

Με τον Πανσερραϊκό να έχει δύο γκολ που δεν μέτρησαν και ένα ακυρωμένο πέναλτι στο ματς, η ΑΕΛ Novibet κατάφερε να φθάσει στη νίκη, με τον Σαγκάλ να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, με προβολή από κοντά στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους.

Οι δύο ομάδες έδωσαν ένα “ανοιχτό” ματς για τη 18η αγωνιστική της Super League, χάνοντας αμφότερες σημαντικές ευκαιρίες για ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, πριν αρχίσει το… ροντέο μετά την ανάπαυλα. Οι γηπεδούχοι σκόραραν στο 49′ και οι φιλοξενούμενοι “απάντησαν” αμέσως με τον Καρέλη, αλλά το γκολ δεν μέτρησε ως οφσάιντ.

Ο Τεσέιρα είδε στη συνέχεια διαιτητή και VAR να του στερούν ένα πέναλτι και ένα γκολ, με αποτέλεσμα οι Θεσσαλοί να διατηρούν μέχρι τέλους του προβάδισμα στον αγώνα, αφού οι Σερραίοι έμειναν και με παίκτη λιγότερο στις καθυστερήσεις, από την αποβολή του Μπρουκς με απευθείας κόκκινη κάρτα για ένα σκληρό φάουλ στο χώρο του κέντρου.

Η ΑΕΛ Novibet πανηγύρισε έτσι τη δεύτερη σερί νίκη της, ενώ “μετράει” τέσσερα ματς χωρίς ήττα και άφησε τον Πανσερραϊκό στο -8 στην τελευταία θέση της βαθμολογίας της Super League.