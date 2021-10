Φρίκη στο Αφγανιστάν. Οι Ταλιμπάν αποκεφάλισαν την αθλήτρια της εθνικής ομάδας βόλεϊ, Mahjubin Hakimi.

Η Mahjubin Hakimi αποκεφαλίστηκε από τους Ταλιμπάν στην Καμπούλ, με τον προπονητή της ομάδας με το ψευδώνυμο Suraya Afzali να επιβεβαιώνει το περιστατικό, τονίζοντας ότι κανένας εκτός από την οικογένεια της αθλήτριας δεν γνωρίζει λεπτομέρειες για τη δολοφονία της.

Η εκλιπούσα αγωνιζόταν στο παιδικό τμήμα της εθνικής ομάδας του Αφγανιστάν, πριν την κατάρρευση της προηγούμενης Αφγανικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο προπονητής της ομάδας, η δολοφονία έγινε στις αρχές του μήνα αλλά άργησε να έρθει στο φως της δημοσιότητας, ύστερα από απειλές που δέχθηκε η οικογένεια της.

The #Taliban has allegedly beheaded Mahjubin Hakimi, a member of the Afghan women’s national volleyball team, despite making a statement that public execution has been banned.#AfghanWomen | #Volleyballhttps://t.co/c5h8WgPXxu