Άφησαν υποσχέσεις Χάρντεν και Γουόλ! Τα αποτελέσματα στο NBA (videos)

Τζέιμς Χάρντεν και Τζον Γουόλ αγωνίστηκαν για πρώτη φορά μαζί και οι Χιούστον Ρόκετς νίκησαν τους Σακραμέντο Κινγκς με 122-119 και τους δυο τους να έχουν σχεδόν τους μισούς πόντους της ομάδας τους.

Οι δύο σούπερ σταρ του NBA τελείωσαν το παιχνίδι με 55 πόντους και 17 ασίστ από κοινού (33 πόντοι-8 ασίστ και 22 πόντοι-9ασίστ αντίστοιχα), αφήνοντας υποσχέσεις για τη συνέχεια, εφόσον ο “Μούσιας” αποφασίσει να μείνει τελικά στο Χιούστον.

