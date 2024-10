Αγγλία – Ελλάδα: Sold out το Γουέμπλεϊ

Δεν θα πέφτει ούτε καρφίτσα το βράδυ της Πέμπτης (10/10) στο Γουέμπλεϊ για το παιχνίδι της Αγγλίας με την Εθνική Ελλάδας για την τρίτη αγωνιστική του Nations League.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αγγλίας ανακοίνωσε sold out για τη σπουδαία αναμέτρηση με την Εθνικής Ελλάδας στο «Γουέμπλεϊ».

Οι Άγγλοι και οι Έλληνες οπαδοί εξάντλησαν τα εισιτήρια και το βράδυ της Πέμπτης (10/10) το Γουέμπλεϊ θα είναι κατάμεστο.

All seats for tomorrow’s #NationsLeague match against Greece have now sold out. Thanks for your fantastic support! 👏



Tickets are now on general sale for the #ThreeLions‘ game v Republic of Ireland at @wembleystadium in November: