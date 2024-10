Αγγλία – Ελλάδα: Ο Χάρι Μαγκουάιρ δεν θα αγωνιστεί κόντρα στην Εθνική ποδοσφαίρου

Η εθνική Αγγλίας ανακοίνωσε την αποστολή της για τα προσεχή παιχνίδια, κόντρα στην Ελλάδα (στο Wembley) και τη Φινλανδία, για το Nations League.

Το όνομα του Χάρι Μαγκουάιρ λείπει από τις κλήσεις του Λι Κάρσλεϊ για τα ματς της εθνικής Αγγλίας, με Ελλάδα και Φινλανδία, στο το Nations league

Σε σχέση με τις προηγούμενες κλήσεις, οι Κάιλ Γουόκερ και Τζουντ Μπέλιγχαμ επέστρεψαν στην αποστολή των «τριών λιονταριών».

Ready to go again.