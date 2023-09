Καζάνι που βράζει είναι ο αντίπαλος της ΑΕΚ στο Europa League, Άγιαξ. Οι οπαδοί του “Αίαντα” διέκοψαν το ντέρμπι με τη Φέγενορντ, μην αντέχοντας να βλέπουν την αντίπαλη ομάδα να προηγείται με 3-0.

Με το σκορ στο 0-3 υπέρ της Φέγενορντ, οι οπαδοί του Άγιαξ μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και διέκοψαν το ντέρμπι.

Στο 2-0 υπήρξε διακοπή εννέα λεπτών για ένα ποτήρι μπύρας που έπεσε στο γήπεδο. Μετά το 3-0, όμως, έπεσαν καπνογόνα και κάποιοι από τους οπαδούς του Άγιαξ “μπούκαραν” και στον αγωνιστικό χώρο με αποτέλεσμα ο διαιτητής της αναμέτρησης να στείλει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια.

Ajax – Feyenoord suspended, fireworks by Ultras on the pitch. Ajax getting destroyed by Feyenoord: 0-3 in the first half #AJAFEY pic.twitter.com/1Ck4adsdhu