Υπό κράτηση από τις αστυνομικές αρχές της Κένυας βρίσκεται πλέον ο Ιμπραήμ Ρότιτς, καθώς θεωρείται πως είναι ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της Άγκνες Τζεμπέτ Τιρόπ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται από το Reuters, ο Ρότιτς συνελήφθη στη Μομπάσα -λίγες ώρες μετά τις προτροπές της αστυνομίας, για να παραδοθεί- και θα μεταφερθεί στο Ναϊρόμπι, όπου θα ανακριθεί από τις αστυνομικές αρχές.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για την εύρεση περισσότερων στοιχείων, για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια του στίβου είχε βρεθεί μαχαιρωμένη στο σπίτι της.

Θυμίζουμε ότι η Ολυμπιονίκης της Κένυας, Άγκνες Τιρόπ, βρέθηκε νεκρή την τετάρτη (13/10) στο σπίτι της, έχοντας τραύματα από μαχαίρι στο λαιμό της και να στέλνει μήνυμα στο σύζυγό της.

The prime suspect in the gruesome murder of 25-year-old Kenyan Olympian Agnes Jebet Tirop is expected to be arraigned today following his arrest last evening. #MintoFmradio @MintoFmradio #Kwambokamogoba @KwambokaMogoba pic.twitter.com/WqVhtm0a0H