Ο Λεμπρόν Τζέιμς οδήγησε τους Λος Άντζελες Λέικερς σε μεγάλη νίκη με ανατροπή επί των Ντάλας Μάβερικς, παρότι χρειάστηκε να αγωνιστεί τραυματίας στα τελευταία λεπτά.

Στην τρίτη περίοδο του αγώνα, ο Λεμπρόν Τζέιμς έπεσε στο παρκέ σφαδάζοντας, καθώς φάνηκε να γύρισε τον αστράγαλό του, αλλά στη συνέχεια επέστρεψε στο παρκέ, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι.

Παρόλα αυτά υπάρχει αγωνία για τον τραυματισμό του, αφού αποχώρησε κουτσαίνοντας από το γήπεδο και είναι πιθανό να χάσει κάποια από τα επόμενα ματς, με τους Λος Άντζελες Λέικερς να έχουν χάσει με τραυματισμό και τον Ντι Άντζελο Ράσελ. Ο ίδιος ο Λεμπρόν πάντως, δήλωσε μετά το ματς τα εξής: «Έχω υπάρξει και καλύτερα, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά σίγουρα δεν επρόκειτο να πάω στα αποδυτήρια και να μην τελειώσω το παιχνίδι απόψε».

🚨#Lakers superstar LeBron James said he heard his right ankle “pop” after this play late in the 3rd quarter vs. the #Mavs.



LeBron remained in the game but did have a noticeable limp post-game. We will monitor this at https://t.co/SANDkdLNP0 pic.twitter.com/bjIW9aWQIb