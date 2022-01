Οι Ντάλας Μάβερικς “τρέχουν” το καλύτερο ρεκόρ στο NBA το 2022 και δείχνουν σε εξαιρετική κατάσταση, αλλά ο τραυματισμός του Κρίσταπς Πορζίνγκις έχει φέρει “σύννεφα” στην ομάδα.

Ο Λετονός φόργουορντ αποχώρησε με ενοχλήσεις στο γόνατο από το παιχνίδι με τους Ιντιάνα Πέισερς και στην ομάδα του Τέξας υπάρχει αγωνία για την κατάσταση της υγείας του, αφού έχει και μία ρήξη χιαστών στο συγκεκριμένο πόδι.

Ο τραυματισμός ήρθε μάλιστα σε μία περίοδο που Πορζίνγκις έδειχνε να έχει “ανέβει” αρκετά, ενώ γενικότερα φέτος έχει κατά μέσο όρο 19,2 πόντους, 7,7 ριμπάουντ και 1,7 τάπα με την ομάδα του Τζέισον Κιντ.

Kristaps Porzingis’ right knee is the one that had the lateral meniscus injury that required surgery after the 2019-20 season. https://t.co/jnA1BYsBp0