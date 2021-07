Ο Κάσπερ Σμάιχελ έριξε… λάδι στη φωτιά, ένα 24ωρο πριν από τη “μάχη” της Δανίας με την Αγγλία στα ημιτελικά του Euro 2020, με αφορμή το “It’s coming home” που τραγουδάνε οι φίλοι των “τριών λιονταριών”.

Παίζει στην Λέστερ, ενώ ο πατέρας του έγραψε.. ιστορία στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Κάσπερ Σμάιχελ έχει συνδέσει την ποδοσφαιρική του ζωή με το αγγλικό ποδόσφαιρο, αλλά το βράδυ της Τετάρτης (07.07.2021) θα βρεθεί αντιμέτωπος με τα “τρία λιοντάρια” υπερασπιζόμενος την εστία της Δανίας, στα ημιτελικά του Euro 2020 που γίνονται στο Wembley.

Ο τερματοφύλακας είχε.. κέφια στη συνέντευξη Τύπου και αποφάσισε να τρολάρει τους Άγγλους, αναφερόμενος στο κλασικό αγγλικό σύνθημα “it’s coming home”.

Ο Σμάιχελ ρωτήθηκε τι σημαίνει για τη Δανία, το να αποτρέψουν το… ποδόσφαιρο από το «να γυρίσει σπίτι του».

Με χαμόγελο στα χείλη, ο γκολκίπερ της Λέστερ αποκρίθηκε: «Έχει έρθει ποτέ… σπίτι; Έχει πάρει η Αγγλία Euro; Το 1966 ήταν Παγκόσμιο Κύπελλο».

Kasper Schmeichel was asked what it would mean to stop football from ‘coming home’ … 😅 pic.twitter.com/0AAwNr8J0L