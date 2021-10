Λίγες ημέρες πριν από τον αγώνα της στην έδρα του Ολυμπιακού, για τους ομίλους του Europa League, η Άιντραχτ… έχασε βαθμούς μέσα στην Φρανκφούρτη, φέρνοντας 1-1 με την Λειψία, με γκολ στις καθυστερήσεις.

Βρέθηκε… φάτσα με την εντός έδρας ήττα, αλλά η Άιντραχτ Φρανκφούρτης την απέφυγε, βρίσκοντας γκολ και βαθμό λίγο πριν τη λήξη του αγώνα της με τη Λειψία (1-1) για την 10η αγωνιστική στη Bundesliga.

Η αντίπαλος προσεχής του Ολυμπιακού στο Europa League ήταν κακή σε ακόμη ένα ματς πρωταθλήματος και βρέθηκε να χάνει στο 35′ από το τέρμα του Πόουλσεν. Το τέρμα του Τούτα στο 90+4′ ήταν όμως αυτό που της έδωσε το βαθμό.

Η ενδεκάδα της Αϊντραχτ (Ό. Γκλάσνερ): Τραπ, Τούτα, Χιντερέγκερ, Εντικά, Τουρέ (59’ Χάουγκε), Σόου, Χρούστιτς (59’ Μπαρκόκ), Ντουρμ (71’ Λάμερς), Καμάντα, Μπορέ (82’ Άτσε), Κόστιτς.

