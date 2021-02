Αϊντχόφεν – Ολυμπιακός: Το ερυθρόλευκο «trailer» για το ματς της Ολλανδίας (video)

Ο Ολυμπιακός έκανε μεγάλο βήμα πρόκρισης πριν από μία εβδομάδα στο «Γ. Καραϊσκάκης» με το εμφατικό 4-2 επί της Αϊντχόφεν και καλείται απόψε να… τελειώσει τη «δουλειά» στο «Philips Stadion», παίρνοντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο «εισιτήριο» για τους «16» του Europa League.

Ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να… εξαργυρώσει το 4-2 επί της Αϊντχόφεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» και να προκριθεί στους «16» του Europa League, όπως και την περασμένη σεζόν.

Ο Ολυμπιακός δεν έχει καταφέρει να νικήσει (2 ισοπαλίες και 3 ήττες), αλλά ούτε να σκοράρει σε καμία από τις πέντε προηγούμενες επισκέψεις του στην «χώρα της τουλίπας». Γνωρίζει όμως πως μπορεί να προκριθεί, χωρίς να επικρατήσει της Αϊντχόφεν, αλλά και χωρίς να σκοράρει.

Η ομάδα του Μαρτίνς είναι πανέτοιμη για τον μεγάλο αποψινό αγώνα, όπως και τα social media των πειραιωτών, που δημιούργησαν το trailer της αναμέτρησης

Μία μεγάλη βραδιά έφτασε με επιστροφή στη δράση του UEFA Europa League! ΘΡΥΛΕ γερά! / A big night has arrived with some #UEL action tonight! COME ON OLYMPIACOS! 🔴⚪🦁#Olympiacos #PSVOLY #Football #Netherlands #Eindhoven #Greece #Europe pic.twitter.com/3cvDG2sNxo