Ο Αϊζέια Κάνααν ετοιμάζεται να έρθει στη Ελλάδα για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, με τον Αμερικανό γκαρντ να δηλώνει ανυπόμονος.

Ο Αϊζέια Κάνααν, έστειλε μήνυμα μέσω των social media της ΚΑΕ Ολυμπιακός, δηλώνοντας ανυπόμονος να έρθει στην Ελλάδα, ζητώντας παράλληλα από τον κόσμο να δώσει όλη την ενέργεια του στην προσπάθεια της ομάδας του τη νέα σεζόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κάνααν έρχεται να αντικαταστήσει το κενό που άφησε στην περιφέρεια ο Τάιλερ ο Ντόρσεϊ ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στο NBA και στους Dallas Mavericks.

Δείτε το μήνυμα του Κάνααν στα social media της ΚΑΕ Ολυμπιακός

💌 You have a message from @SiP03 !

“Bring that energy guys! I am looking forward to feed off that energy”.



💻 https://t.co/GdADYZEsi7



Full🎥 ➡️ https://t.co/O9OzDc9PEY



Be part of the Red and White history!

Season 🎟 ➡️ https://t.co/UvzsJ91FvL#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos pic.twitter.com/AZp5EPhs2F