Ακίλε Πολονάρα: «Μετά από όσα έχω περάσει, τίποτα δεν με τρομάζει πια, ήμουν στα πρόθυρα του θανάτου»

Ο Ακίλε Πολονάρα συνεχίζει να συγκινεί με τη “μάχη” που δίνει για την υγεία του, αλλά και να στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας σε όλον τον κόσμο.

Λίγους μήνες μετά τη διάγνωση με λευχαιμία και μετά από μεταμόσχευση μυελού των οστών -η οποία είχε επιπλοκές και τον άφησε για αρκετές μέρες σε κόμμα, ο Ακίλε Πολονάρα κατάφερε να μας δείξει ότι η θέληση για ζωή καταπολεμά τα πάντα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ιταλός φόργουορντ μίλησε στην κρατική τηλεόραση και ενημέρωσε για την κατάσταση της υγείας του. «Θα χειρουργηθώ στις 20 Φεβρουαρίου, οπότε στοχεύω να επιστρέψω στο γήπεδο σ΄ ένα μήνα. Είμαι εδώ για να κερδίζω, οπότε είμαι έτοιμος να κάνω ό,τι χρειάζεται η ομάδα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ακιλε Πολονάρα, συγκινώντας του πάντες.

Δείτε ΕΔΩ το βίντεο με τις δηλώσεις του

«Ελπίζω να αποσυρθώ το αργότερο δυνατό. Αλλά μετά από όσα έχω περάσει, τίποτα δεν με τρομάζει πια. Ήμουν στα πρόθυρα του θανάτου. Δεν λέω ότι νιώθω ανίκητος, αλλά σχεδόν», κατέληξε στις δηλώσεις του ο Ιταλός, ο οποίος έχει υπογράψει συμβόλαιο με την Σάσαρι.