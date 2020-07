Οι παίκτριες της Νέας Υόρκης και του Σιάτλ εγκατέλειψαν το γήπεδο χθες, καθώς ακουγόταν ο εθνικός ύμνος των ΗΠΑ, στην επανεκκίνηση της σεζόν του πρωταθλήματος μπάσκετ (WNBA), δείχνοντας την υποστήριξή τους για το κίνημα «Black Lives Matter», στο Μπράντεντον της Φλόριντα.

Πέντε ημέρες πριν από το NBA, το WNBA ξεκίνησε παλι. Και όπως υποσχέθηκαν οι άνδρες παίκτες του ΝΒΑ, που επίσης είναι απομονωμένοι στο Disney World, οι παίκτριες αποφάσισαν να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους ενάντια στις διακρίσεις και τον ρατσισμό, με αυτήν την πράξη δύο μήνες από την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό στη Μινεάπολη.

«Το να γονατίσεις δεν φαίνεται αρκετό για να διαμαρτυρηθείς», δήλωσε η Λαίσια Κλαρεντόν, αρχηγός της Νέας Υόρκης Λίμπερτι. «Δεν θέλω να ακούσω τον ύμνο, γιατί είναι γελοίο ότι η δικαιοσύνη και η ελευθερία απλά δεν προσφέρονται σε όλους με τον ίδιο τρόπο.»

Μόλις επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο για να παίξουν, η Κλαντερόν και η αρχηγός της Σιάτλ Στορμ, Μπρεάνα Στιούαρτ, μίλησαν για να αποτίσουν φόρο τιμής στην Μπρέονα Τέιλορ, μια μαύρη γυναίκα που σκοτώθηκε από την αστυνομία στο διαμέρισμά της τον Μάρτιο.

«Πιστεύαμε ότι ήταν πολύ κατάλληλο να επιβάλουμε αυτή τη στιγμή αναγνώρισης και όχι μια στιγμή σιωπής. Επειδή δεν είμαστε καθόλου σιωπηλοί», είπε η Κλαριντόν.

Όλες οι παίκτριες φορούσαν φανέλα με το όνομα της 26χρονης, που βρισκόταν στο σπίτι με τον σύντροφό της στο Λούισβιλ, όταν η αστυνομία από αυτήν την πόλη στις κεντρικές Ηνωμένες Πολιτείες έσπασε την πόρτα της χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας.

Οι αξιωματικοί, οπλισμένοι με ένταλμα έρευνας, ενήργησαν στο πλαίσιο μιας εσφαλμένης ειδοποίησης αναζήτησης σχετικά με έναν ύποπτο που δεν ζούσε πλέον στο κτίριο και ο οποίος ήταν ήδη υπό κράτηση. Χτύπησαν τη νεαρή γυναίκα με τουλάχιστον οκτώ σφαίρες, σύμφωνα με τον δικηγόρο.

Οι αστυνομικοί που είναι υπεύθυνοι για το θάνατό του δεν συνελήφθησαν, ένα αίτημα που υπήρξε από πολλές προσωπικότητες του αμερικανικού αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένου του σούπερ σταρ των Λέικερς ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος ζήτησε τη δικαιοσύνη για την Μπρέονα Τέιλορ.

As the national anthem was played, the @nyliberty and @seattlestorm walked off the floor as part of the social justice initiative. pic.twitter.com/VihH5X3Yzh