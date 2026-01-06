Ακτή Ελεφαντοστού – Μπουρκίνα Φάσο 3-0: Ο Αμάντ Ντιαλό την οδήγησε στα προημιτελικά του Copa Africa

Με πρωταγωνιστή τον Αμάντ Νιαλό, που είχε γκολ και ασίστ, η Ακτή Ελεφαντοστού πανηγύρισε εντυπωσιακή πρόκριση στα προημιτελικά του Copa Africa, επικρατώντας με 3-0 της Μπουρκίνα Φάσο στο γήπεδο του Μαρακέζ.

Η Ακτή Ελεφαντοστού άνοιξε το σκορ στο 20′ με τον Αμάντ Ντιαλό, ενώ στο 32’ ο παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ειχε την ασίστ στο 2-0 του Ντιομαντέ. Ο Μπαζουμάνα Τουρέ διαμόρφωσε στο 87′ το τελικό 3-0.

Η πρωταθλήτρια της διοργάνωσης του 2023 θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο την Αίγυπτο του Μο Σαλάχ με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά του Copa Africa.

Τα αποτελέσματα της φάσης των “16”

Σενεγάλη – Σουδάν 3-1

Μάλι – Τυνησία 3-2 πεν. (1-1 κ.δ.)

Μαρόκο – Τανζανία 1-0

Νότια Αφρική – Καμερούν 1-2

Αίγυπτος – Μπενίν 3-1

Νιγηρία – Μοζαμβίκη 4-0

Αλγερία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1-0 παρ. (0-0 κ.δ.)

Ακτή Ελεφαντοστού – Μπουρκίνα Φάσο 3-0

Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά

9/01 Μάλι – Σενεγάλη

9/01 Καμερούν – Μαρόκο

10/01 Αίγυπτος – Ακτή Ελεφαντοστού

10/01 Αλγερία – Νιγηρία

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

14/01 Μάλι – Σενεγάλη VS Αίγυπτος – Ακτή Ελεφαντοστού

14/01 Καμερούν – Μαρόκο VS Αλγερία – Νιγηρία