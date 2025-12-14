Αθλητικά

Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης 1-2: Ο Ροντρίγκο έδωσε τη νίκη στη «Βασίλισσα»

Επιστροφή στις νίκες για τους μερένχες
Ροντρίγκο
Ο Ροντρίγκο πανηγυρίζει το γκολ του/ REUTERS/Pankra Nieto

Η Ρεάλ Μαδρίτης δυσκολεύτηκε στην έδρα της Αλαβές, όμως χάρη στο γκολ του Ροντρίγκο έφυγε με τη νίκη με 2-1 για την 16η αγωνιστική της La Liga.

Ο Εμπαπέ στο 24′ άνοιξε το σκορ για τη Ρεάλ Μαδρίτης, μετά από ασίστ του Μπέλιγχαμ. Η Αλαβές απάντησε στο 69′ με τον Βιθέντε και έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Αυτό δεν κράτησε για πολύ όμως, αφού ο Ροντρίγκο στο 76′ πέτυχε γκολ σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι για τη «Βασίλισσα» και έδωσε τη νίκη με 2-1.

Η ομαδα του Τσάμπι Αλόνσο παραμένει δεύτερη με 39 βαθμούς πίσω από την Μπαρτσελόνα που έχει 43. Η Αλαβές είναι στη 12η θέση της La Liga με 18 βαθμούς.

