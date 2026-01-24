Αθλητικά

Αλεξανδρής κατά Τσαρούχα: «Δεν έχω συναντήσει πιο αδίστακτη διαιτητή»

«Επίθεση» στην έμπειρη διαιτητή έκανε ο θρυλικός προπονητής
Η Τσαρούχα
Η Τσαρούχα σε αγώνα της GBL (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Άρης αντιμετωπίζει τον Προμηθέα Πάτρας για τη 16η αγωνιστική της GBL και ο παλιός παίκτης και προπονητής των “κιτρίνων”, Βαγγέλης Αλεξανδρής ξέσπασε κατά της διαιτητή του αγώνα, Βάσως Τσαρούχα.

Η διαιτησία του αγώνα φαίνεται ότι δεν ήταν αυτή που θα ήθελε ο Βαγγέλης Αλεξανδρής, με αποτέλεσμα την προσωπική επίθεση στη Βάσω Τσαρούχα, για τα σφυρίγματά της στο Προμηθέας Πάτρας – Άρης.

Πιο συγκεκριμένα, ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook τα εξής: «Όλα τα σφάζει… όλα τα μαχαιρώνει. Τόσα χρόνια στα γήπεδα δεν έχω συναντήσει πιο αδίστακτη διαιτητή. Απορώ με την προστασία που της παρέχουν!».

