Αλεξανδρής κατά Τσαρούχα: «Δεν έχω συναντήσει πιο αδίστακτη διαιτητή»

Ο Άρης αντιμετωπίζει τον Προμηθέα Πάτρας για τη 16η αγωνιστική της GBL και ο παλιός παίκτης και προπονητής των “κιτρίνων”, Βαγγέλης Αλεξανδρής ξέσπασε κατά της διαιτητή του αγώνα, Βάσως Τσαρούχα.

Η διαιτησία του αγώνα φαίνεται ότι δεν ήταν αυτή που θα ήθελε ο Βαγγέλης Αλεξανδρής, με αποτέλεσμα την προσωπική επίθεση στη Βάσω Τσαρούχα, για τα σφυρίγματά της στο Προμηθέας Πάτρας – Άρης.

Πιο συγκεκριμένα, ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook τα εξής: «Όλα τα σφάζει… όλα τα μαχαιρώνει. Τόσα χρόνια στα γήπεδα δεν έχω συναντήσει πιο αδίστακτη διαιτητή. Απορώ με την προστασία που της παρέχουν!».