Αθλητικά

Αλεξάντερ Γερεμέγεφ: Αυτό είναι το συμβόλαιο που θα υπογράψει στον ΠΑΟΚ

Τι αποκαλύπτουν οι Σουηδοί για τη συμφωνία των δύο πλευρών
KLODIAN LATO
KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό και θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ.

Οι Σουηδοί, μάλιστα, αποκάλυψαν τις λεπτομέρειες των όρων του συμβολαίου του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ με τον ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με το Sportbladet, ο 32χρονος πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού έχει υπογράψει συμβόλαιο για 1.5 χρόνο (σ.σ. μέχρι το 2027), με δυνατότητα επέκτασης για έναν ακόμη χρόνο.

Οι Σουηδοί υποστηρίζουν πως ο Γερεμέγεφ είχε κι άλλες προτάσεις τόσο από την πατρίδα του, όσο και από τη Νότια Κορέα, αλλά προτίμησε να παραμείνει στην Ελλάδα και να διεκδικήσει τίτλους με τον ΠΑΟΚ.

Υπενθυμίζεται πως ο Σουηδός επιθετικός είχε βρεθεί στην Τούμπα πριν λίγες μέρες στον αγώνα Κυπέλλου της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου με τη Μαρκό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
138
133
117
85
84
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo