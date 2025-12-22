Αλεξάντερ Γερεμέγεφ: Αυτό είναι το συμβόλαιο που θα υπογράψει στον ΠΑΟΚ

Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό και θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ.

Οι Σουηδοί, μάλιστα, αποκάλυψαν τις λεπτομέρειες των όρων του συμβολαίου του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ με τον ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με το Sportbladet, ο 32χρονος πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού έχει υπογράψει συμβόλαιο για 1.5 χρόνο (σ.σ. μέχρι το 2027), με δυνατότητα επέκτασης για έναν ακόμη χρόνο.

Οι Σουηδοί υποστηρίζουν πως ο Γερεμέγεφ είχε κι άλλες προτάσεις τόσο από την πατρίδα του, όσο και από τη Νότια Κορέα, αλλά προτίμησε να παραμείνει στην Ελλάδα και να διεκδικήσει τίτλους με τον ΠΑΟΚ.

Υπενθυμίζεται πως ο Σουηδός επιθετικός είχε βρεθεί στην Τούμπα πριν λίγες μέρες στον αγώνα Κυπέλλου της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου με τη Μαρκό.