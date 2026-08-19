Αλέσιο Λίσι: «Είναι αδύνατο να βρεις παίκτη σαν τον Γιάννη Κωνσταντέλια»

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπραν (20/08/26, 20:45) για τα πλέι οφ του Conference League και ο Αλέσιο Λίσι στη συνέντευξη Τύπου, πέρα από την αναμέτρηση σχολίασε και την αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια από τους Θεσσαλονικείς.

Ο Αλέσιο Λίσι παραδέχθηκε ότι είναι αδύνατο ο ΠΑΟΚ να βρει παίκτη με αντίστοιχα χαρακτηριστικά με του Γιάννη Κωνσταντέλια, όμως έδωσε το σύνθημα για πρόκριση επί της Μπραν, ζητώντας την στήριξη του κόσμου.

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Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ιταλού προπονητή

Για τον κόσμο του Δικεφάλου στο ματς με την Μπραν: «Εστιάζω στο παιχνίδι. Έχουμε από τους καλύτερους οπαδούς του κόσμου και είμαι σίγουρος ότι θα μας υποστηρίξουν για 90 λεπτά και θα είναι το κλειδί για εμάς, προκειμένου να κερδίσουμε το παιχνίδι».

Για την απώλεια του Κωνσταντέλια, και πως αυτή αναπροσαρμόζει τα πλάνα του: «Ναι, πρέπει να κάνουμε κάτι. Είναι εξαιρετικός παίκτης, όλοι το ξέρουν αυτό. Ωστόσο, έχουμε μια μεγάλη μάχη αύριο, και άλλη μια σε μια εβδομάδα . Πρέπει να διαχειριστούμε την κατάσταση, γιατί έχουμε κι άλλους πολύ καλούς και διαφορετικούς παίκτες. Πρέπει να προσαρμόσουμε την τακτική μας για να αποδώσουμε με τον ίδιο τρόπο».

Για την αντικατάσταση του Κωνσταντέλια και την κίνηση στο μεταγραφικό «παζάρι»: «Σίγουρα, αν ένας σημαντικός παίκτης όπως ο Κωνσταντέλιας αποχωρεί, πρέπει να αποκτήσεις παίκτη στη θέση του ή κοντά σε αυτή τη θέση. Είναι σχεδόν αδύνατο για εμάς να βρούμε έτοιμο παίκτη στο ίδιο επίπεδο, οπότε πρέπει να βρούμε έναν ή δύο παίκτες που να μπορούν να καλύψουν αυτό το κενό.

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Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον αθλητικό διευθυντή διευθυντή και τον σύλλογο, ότι θα βρούμε καλές λύσεις, για να είμαστε ανταγωνιστικοί».

Για τις τελευταίες κουβέντες στον Γιάννη Κωνσταντέλια: «Είχαμε μια πολύ καλή κουβέντα όταν ήρθε στο αθλητικό κέντρο για να αποχαιρετήσει. Σίγουρα δεν πρόκειται να αποκαλύψω όλα όσα συζητήσαμε, αλλά του ευχήθηκα καλή επιτυχία. Αξίζει τα πάντα στο ποδόσφαιρο, είναι σπουδαίος άνθρωπος και σπουδαίος ποδοσφαιριστής».

Για την Μπραν και τις απουσίες της είπε: « Η Μπραν έχει πολλές εναλλακτικές. Και εμείς παίζουμε με απουσίες, αυτό είναι το ποδόσφαιρο, οπότε θα υπάρχει μία ισορροπία».

Για τις απουσίες της δικής του ομάδας: «Αύριο είναι το πιο σημαντικό ματς. Να τα δώσουμε όλα. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες καταστάσεις με τον Ζίβκοβιτς για παράδειγμα, οπότε πρέπει να το διαχειριστούμε. Μπορούμε να μιλήσουμε για το πρόγραμμα, αλλά πρέπει να επικεντρωθούμε στο ματς με τη Μπραν και να μπούμε στην Ευρώπη».

Για το ματς που περιμένει: «Ένα παιχνίδι που θα πιέσει πολύ Μπραν. Να είμαστε έτοιμοι να αντέξουμε αυτή την πίεση των Νορβηγών. Να έχουμε την ίδια ταχύτητα με αυτούς, κάτι δύσκολο γιατί η Μπραν είναι στη μέση του πρωταθλήματος».