Τα μαχητικά σπορ σκοπεύουν να κάνουν την αρχή για τον αθλητισμό στην εποχή του… κορονοϊού. Λίγες ώρες όμως πριν την διεξαγωγή του UFC249, ο Ronaldo “Jakare” Souza βρέθηκε θετικός στον COVID 19.

Έστω και πίσω από κλειστές πόρτες και με άδειες εξέδρες, τα μαχητικά σπορ θέλουν να κάνουν την αρχή στη… επανέναρξη της δράσης, στην εποχή του κορονοϊού.

Ο COVID 19 όμως δεν κάνει διακρίσεις και κατάφερε να προκαλέσει την ματαίωση της “μάχης” του Ronaldo Souza με τον Uriah Hall για το UFC249 (ήταν προγραμματισμένος για τα χαράματα της Κυριακής 09.05.2020).

Ο πρώτος (όπως και οι δύο άνθρωποι που θα είχε στην ομάδα του), βρέθηκαν θετικοί στον Covid-19, λίγο μετά το επίσημο ζύγισμα, όντας ασυμπτωματικοί

Ο συγκεκριμένος αγώνας τους ακυρώθηκε, ενώ όσοι βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό είναι αναγκασμένοι να μείνουν για 14 ημέρες σε καραντίνα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου τους. Απ’ τη μεριά του, ο Uriah Hall ευχήθηκε στον αντίπαλό του, περαστικά μέσω Twitter…

@JacareMMA Brother I know it sucks I’m sorry you have to go through this I am beyond devastated for the missed opportunity I wish you nothing but recovery for you and your family.