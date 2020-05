O Justin Gaethje κατάφερε να “προσγειώσει” πάρα πολλά χτυπήματα στο πρόσωπο του Tony Ferguson και να του πάρει τελικά τη ζώνη, στο κεντρικό event του UFC 249 που έγινε τα χαράματα (09.05.2020) στην άδεια “VyStar Veterans Memorial Arena” του Τζάκσονβιλ της Φλόριντα.

Του πήρε το… σκαλπ και τη ζώνη! Ο Justin Gaethje ήταν ο μεγάλος νικητής του UFC 249 νικώντας τον Tony Ferguson και βάζοντας έτσι ένα μεγαλοπρεπέστατο “στοπ” στο αήττητο σερί 8 ετών του 31χρονου μαχητή.

Πέρα από το δεύτερο γύρο, ο Justin Gaethje είχε έναν τρομερό αγώνα, προσγείωσε πάρα πολλά χτυπήματα στο πρόσωπο του Ferguson (σ.σ. κάτι που φαίνεται και από τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν) και κατάφερε να τον νικήσει στον 5ο γύρο.



Να αναφέρουμε ότι η “VyStar Veterans Memorial Arena” ήταν άδεια (σ.σ. μόνο τα… απαραίτητα άτομα) λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό, γεγονός που έκανε τα χτυπήματα των μαχητών να ακούγονται έντονα. Αυτό ήταν και το πρώτο αθλητικό event που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ μετά την “έκρηξη” του COVID 19.

Στο τέλος του παιχνιδιού ο Gaethje άφησε στην… άκρη τη ζώνη που κέρδισε, ζητώντας άμεσα την αναμέτρηση με τον Khabib Nurmagomedov για να κατακτήσει την… κανονική ζώνη.

Justin fought the perfect fight. My heart hurts for Tony 💔 #UFC249 pic.twitter.com/aMXCg8RjBV