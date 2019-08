Αδιανόητη νίκη για τη Σάκκαρη! Απέκλεισε το Νο9 του κόσμου με σούπερ ανατροπή – videos

Αδιανόητη νίκη για τη Σάκκαρη, η οποία κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 σετ (7-6, 4-6, 4-6) της Σαμπαλένκα, παρότι είχε 16 χαμένα μπρέικ πόιντς πριν «σπάσει το ρόδι» για να πάρει τελικά και τη μεγάλη νίκη στο ματς, την 7η κόντρα σε παίκτρια του top10.

Μετά από σχεδόν τρεις ώρες αγώνα, η κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια «λύγισε» το Νο9 της παγκόσμιας κατάταξης και προκρίθηκε στα ημιτελικά του φημισμένου τουρνουά του Σινσινάτι.

Η Σάκκαρη ήταν εξαιρετική από το πρώτο σετ, αλλά έχασε απίστευτες ευκαιρίες για να «κλείσει» το σετ, έχοντας 5 ανεκμετάλλευτα σετ πόιντς, πριν το χάσει τελικά μέσα από τα χέρια της με 7-6 (4), παρότι πήρε το προβάδισμα και στο τάι μπρέικ. Η Ελληνίδα διαμαρτυρήθηκε έντονα πάντως για τον πόντο που έληξε το σετ, θεωρώντας ότι η μπάλα ήταν μέσα στο χτύπημά της, αλλά δεν υπήρχε «hawk eye».

Το κακό συνεχίστηκε και στο δεύτερο σετ, με τη Σαμπαλένκα να κάνει πρώτη μπρέικ και τη Σάκκαρη να φθάνει στο «τρελό» 0/16 μπρέικ πόιντς, αλλά τελικά κατάφερε με ένα αβίαστο λάθος της Λευκορωσίδας να «σβήσει» το μπρέικ της.

Αυτό ήταν! Στη συνέχεια η Ελληνίδα αθλήτρια βρήκε την ψυχολογία που της έλειπε και έκανε «πάρτι» στο ματς, «κλείνοντας» το σετ στο 6-4 και ξεκινώντας με μπρέικ στο δεύτερο γκέιμ και το τρίτο σετ.

Η Σαμπαλένκα προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά σε συνδυασμό και με έναν τραυματισμό, δεν μπόρεσε ούτε να «απειλήσει» τη… δαιμονισμένη Σάκκαρη, η οποία και πήρε το σετ με 6-4 για να πανηγυρίσει μία από τις μεγαλύτερες νίκες της καριέρας της.