«Αγριεμένος» Τσιτσιπάς! Στο Τόκιο σταμάτησε το αρνητικό σερί

Μόλις 75 λεπτά χρειάστηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς για να ξεπεράσει το εμπόδιο του Ταρό Ντάνιελ και να προκριθεί στους «16» του Japan Open στο Τόκιο.

Ο Έλληνας τενίστας (νο 15 στον κόσμο) είχε μια εύκολη… αποστολή στην πρεμιέρα της διοργάνωσης επικρατώντας του Ιάπωνα (νο72) με 2-0 σετ (6-1, 6-3).

On 🔥 from start to finish. 🙌

A stunning performance from @StefTsitsipas, who sails past Taro Daniel 6-1 6-3 at #rakutenopen pic.twitter.com/a3Oyb6MxjK

— Tennis TV (@TennisTV) October 2, 2018