Άναψε η Φλόγα για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Λωζάνη 2020»! video

Η Φλόγα για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Λωζάνη 2020» άναψε με τον παραδοσιακό τρόπο στα χέρια της Πρωθιέρειας Ξανθής Γεωργίου, που τη μεταλαμπάδευσε στον πρώτο Λαμπαδηδρόμο, τον 17χρονο πρωταθλητή της χιονοδρομίας Χρήστο Μαρμαρέλλη.

Η Λαμπαδηδρομία συνεχίστηκε εντός του Παναθηναϊκού Σταδίου με δρομείς τους Pascal Bitschnau (Ελβετία), Φαίδρα Μανιουδάκη (Ελλάδα) και Sydney Berta (Ελβετία), υπό το θερμό χειροκρότημα των θεατών αλλά και χιλιάδων μαθητών και μαθητριών, στέλνοντας το μήνυμα της ειρήνης, της φιλίας και της συναδέλφωσης των λαών, στους κατοίκους όλου του πλανήτη.

The Flame of the Winter Youth Olympic Games started its journey to the city of Lauzanne, following a successful Lighting Ceremony which was held in Panathenaic Stadium of Athens.#Lausanne2020 #YOG #YouthOlympicGames #HellenicOlympic pic.twitter.com/5XZPvYw87P

— Ηellenic Olympic (@HellenicOlympic) 17 Σεπτεμβρίου 2019