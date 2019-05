Ανατριχιαστικός τραυματισμός! Προσπάθησε να σηκώσει μπάρα 250 κιλών, αλλά… – video

Ανατριχιαστικός τραυματισμός! Προσπάθησε να φτάσει το σώμα του… στα όρια του, για να σηκώσει τα κιλά που ήθελε στο World Raw Powerlifting Eurasian Championship που έγινε στην Κρακοβία της Ρωσίας, αλλά το αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό.

Ο 20χρονος strongman, Γιάροσλαβ Ραντόσκεβιτς, προσπάθησε να κάνει squat, βάζοντας 250 κιλά στην μπάρα, αλλά το βάρος ήταν τέτοιο, που τον… λύγισε στην τρίτη του προσπάθεια.

Έχοντας ήδη αποκτήσει πρόβλημα στον αστράγαλο του, ο Ρανκόσεβιτς αγνόησε τις συμβουλές που του δόθηκαν και στην τρίτη του προσπάθεια είδε το πόδι του να… σπάει σαν κλαράκι (σ.σ. το κόκαλο έσπασε σε διαφορετικά σημεία).

Ο 20χρονος αθλητής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, εκεί όπου διαγνώστηκε με διπλό κάταγμα στο καλάμι, ενώ υπέστη και ολικό κάταγμα στον αστράγαλο του. Ο Ρανκόσεβιτς θα χρειαστεί περίπου έξι μήνες για να ξεπεράσει τους τραυματισμούς του…

The 20-year-old athlete Yaroslav Radoshkevich sustained a terrifying injury which left his right leg severely fractured to prematurely end his performance at the powerlifting Eurasian Championship in Khabarovsk, Russia. pic.twitter.com/YTdaQv7Axk

