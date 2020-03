Οι εξελίξεις παγκοσμίως με την πανδημία του κορονοϊού αλλά και οι πιέσεις των Ομοσπονδιών και των αθλητών για αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο έπιασαν τόπο! Το κορυφαίο αθλητικό «ραντεβού» αναβάλλεται!

Η τελική απόφαση για την αναβολή των φετινών Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο πάρθηκε στην τηλεφωνική συνομιλία που είχαν το μεσημέρι της Τρίτης (24.03.2020) ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε, o πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής “Τόκιο 2020” και ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) Τόμας Μπαχ.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ξένα Μέσα, ο Σίνζο ‘Αμπε πρότεινε στον πρόεδρο της ΔΟΕ την αναβολή των Αγώνων και τη… μεταφορά τους κατά ένα έτος (2021) με τον Τόμας Μπαχ να συμφωνεί κι έτσι να δίνει… λύση στην “ομηρία αναμονής” που είχαν όσοι αθλητές πήραν την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες αλλά και όσοι ήταν στην αναμονή, σε προολυμπιακά τουρνουά.

«Πρότεινα στον πρόεδρο της ΔΟΕ να αναβάλουμε για έναν χρόνο τους Ολυμπιακούς Αγώνες και συμφώνησε 100%», τόνισε ο Σίνζο Άμπε.

Αυτό που απομένει πλέον είναι η ανακοίνωση από την πλευρά της ΔΟΕ, για να πάρει… επίσημη μορφή η συγκεκριμένη απόφαση.

After his telephone talks with IOC President Bach, PM Abe spoke to the press and explained that the two have agreed that the Tokyo Olympic Games would not be cancelled, and the games will be held by the summer of 2021. pic.twitter.com/ihe8To2g3R