Άννα Κορακάκη από… χρυσό ξανά! Παγκόσμια πρωταθλήτρια στο αεροβόλο πιστόλι 10 μ.

Ακόμη μια πρωτιά, ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο για την Άννα Κορακάκη. Αυτή τη φορά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα σκοποβολής που γίνεται στην πόλη Τσανγκγουόν της Νότιας Κορέας.

Η Κορακάκη δεν δυσκολεύτηκε να πάρει την πρόκριση στον τελικό του αγωνίσματος. Εκεί ήταν αντίπαλος με Ολυμπιονίκες και πρωταθλήτριες κόσμου. Αλλά ήταν αποφασισμένη όχι μόνο για να κρεμάσει ακόμη ένα μετάλλιο στο λαιμό της αλλά και για να πάρει την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Δεν πτοήθηκε από τη στήριξη του κοινού στην… δική τους Κιμ Μπόμι. Η Κορεάτισσα αθλήτρια αποχώρησε, αφήνοντας την Άννα Κορακάκη να παλεύει για το χρυσό με την Ζοράνα Αρούνοβιτς από τη Σερβία.

Με επίδοση 241,1, η Ελληνίδα αθλήτρια αναδείχθηκε πρωταθλήτρια κόσμου, με την Αρούνοβιτς να είναι δεύτερη με 239,8 και τρίτη την Κιμ Μπόμι με 218,8. Μόλις κατάλαβε ότι είχε κερδίσει το χρυσό μετάλλιο, η Άννα Κορακάκη έβγαλε μια κραυγή… χαράς και μετά έπεσε στην αγκαλιά της Αρούνοβιτς (με την οποία τη συνδέει φιλία) για να πανηγυρίσουν μαζί.

Two-time Olympic medalist Anna Korakaki 🇬🇷 signs a fantastic comeback and wins her first ISSF World Championship gold medal! #ISSFWCH pic.twitter.com/W66gyxkRgk

— ISSF (@ISSF_Shooting) September 4, 2018