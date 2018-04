Αντίο στο βόλεϊ! Τίτλοι τέλους για τον «τεράστιο» Ντάντε

Passadas as fortes emoções do nosso último jogo na temporada, chegou ao fim um grande ciclo em minha vida. Foram 23 anos de muita dedicação que proporcionaram grandes emoções e conquistas no vôlei e sou muito grato por tudo o que vivi no esporte. . Agradeço a Deus por ter me dado toda a condição de chegar até aqui, aos meus pais, minha esposa, meus irmãos e meus filhos que sempre foram meu alicerce e me apoiaram incondicionalmente. . Agradeço também a todos os meus técnicos e comissões técnicas com os quais já trabalhei, aos clubes que defendi, aos atletas que conheci, aos adversários que tanto contribuíram para o meu crescimento, aos amigos de seleção brasileira, a toda imprensa que sempre me tratou muito bem e claro, a cada torcedor mundo afora que sempre acreditou no meu voleibol. Vocês foram incríveis demais. Oficialmente deixo as quadras, mas sigo no voleibol com a realização de um sonho antigo, que é desenvolver um projeto social para ensinar voleibol para crianças carentes e em breve terei novidades para compartilhar com vocês por aqui. . Muito obrigado a todos por tudo, um forte abraço e até breve. . #Dante18 #D18 #Volei #Voleibol #VoleiBrasil #ProjetoSocial

