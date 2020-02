Τι κάνει το παλικάρι! Λίγες ημέρες αφού “έσπασε” το παγκόσμιο ρεκόρ στο επι κοντώ, στο μίτινγκ κλειστού στίβου στο Τόρουν της Πολωνίας, Σουηδός Άρμαντ Ντουπλάντις το κατέρριψε και πάλι!

Μόλις μια εβδομάδα πέρασε από το παγκόσμιο ρεκόρ (6,17μ.) που έκανε στο άλμα επί κοντώ. Ο Άρμαντ Ντουπλάντις έσπασε το δικό του, κάνοντας 6,18μ., στο μίτινγκ κλειστού στίβου της Γλασκώβης!

Ο 20χρονος Σουηδός άλτης βελτίωσε το παγκόσμιο ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 6,18μ. στην πρώτη του προσπάθεια, αφήνοντας για μια ακόμα φορά τους πάντες άφωνους.

What are we witnessing here?? Duplantis goes over 6.18m for a new PV World Record in Glasgow. How much did he clear this by??! pic.twitter.com/bpgJzq1zoE