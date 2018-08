Απίθανο ματς για την Ελλάδα! Τσιτσιπάς και Σάκκαρη θα αγωνιστούν επίσημα σε διπλό – video

Μετά από δική τους αίτηση, Τσιτσιπάς και Σάκκαρη θα αποτελέσουν ένα από τα 8 ζευγάρια που θα διεκδικήσουν το Hopman Cup, απέναντι στον πολυνίκη του θεσμού, Ρότζερ Φέντερερ και τη συμπαίκτριά του.

Οι δύο ανερχόμενοι Έλληνες αθλητές που έχουν προκαλέσει τον εντυπωσιασμό όλου του κόσμου με τις επιδόσεις τους στα κορτ, τα τελευταία χρόνια, αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για λογαριασμό της Ελλάδας, διαφημίζοντας τη χώρα μας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το γεγονός ανακοίνωσε και επίσημα η διοργανώτρια αρχή και με δεδομένο ότι οι αγώνες διεξάγονται στο Περθ της Αυστραλίας, αναμένεται ελληνική… παρέλαση στις κερκίδες του τουρνουά, από τους Έλληνες της διασποράς.

Team Greece is coming to the @MastercardAU #HopmanCup 🇬🇷

You asked, we listened. Greece is coming to play the #HopmanCup for the first time since 2002, represented by @StefTsitsipas and @mariasakkari 🇬🇷

Selected tickets available now at https://t.co/cAvaj0ZpX0. pic.twitter.com/Fbn7hDmvNI

— Hopman Cup (@hopmancup) August 15, 2018